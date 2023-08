Er ist bereits seit mehreren Jahren in der Abacus-Welt tätig und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk.St.Gallen - Die All Consulting Group hat Marcel Baghdassarian als neuen CEO per 1. Oktober 2023 gewonnen. Er ist bereits seit mehreren Jahren in der Abacus-Welt tätig und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk. Er bringt ausgewiesene Führungserfahrung in entsprechenden Positionen mit und ist sehr bewandert mit dem Schweizer KMU-Markt. Zuletzt war/ist Marcel Baghdassarian als Leiter Informatik...

