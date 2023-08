Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4635/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/15 geht es einerseits um Sophie Wotschke, Claudia Plakolm, Monika Köppl-Turyna und Alexandra Rosinger. Dann in den News: Einschätzungen zu Rosenbauer, neues Vorstands-Team bei DO&CO, Research zu MMK, voestalpine, ams-Osram, Wow-Aktienkäufe bei Bawag und eine KE bei RWT. Ach ja: Dieser Podcast liegt in Kirgistan auf Nr. 4 der Apple Charts, Ottakringer-Vorzüge schäumen über und thx Manuel Taverne.- Wienerberger im Börsenradio: ...

