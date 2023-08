Die Erzeugerpreise legten zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zu. Ohne Energie und Lebensmittel legten sie gegenüber Juli 2022 wesentlich zu.Washington - In den USA sind die Erzeugerpreise im Juli etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie legten zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Rate von 0,7 Prozent erwartet. Im Vormonat waren sie noch um revidierte 0,2 Prozent (zunächst 0,1) geklettert. Im vergangenen Jahr waren die Erzeugerpreise...

Den vollständigen Artikel lesen ...