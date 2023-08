Am Donnerstag hat die Fresenius Aktie den massiven Widerstand bei 29 Euro durchbrechen können und damit ein starkes Kaufsignal geliefert. Die Neuigkeit, der Konzern möchte sich von seiner Kinderwunschklinikgruppe Eugin trennen, hat den Ausbruch unterstützt (DER AKTIONÄR berichtete:). Das sind nun die neuen Aussichten für den Medizinkonzern. Seit Jahresbeginn scheiterte die Aktie mehrfach am Widerstand bei 29 Euro, doch am Donnerstag gelang dann der Ausbruch. Offensichtlich mit Erfolg, da sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...