New York - Frische Preisdaten haben die US-Börsen nach der Stabilisierung am Vortag wieder in die Verlustzone gedrückt. Am Freitag mussten vor allem die zinssensiblen Technologiewerte Einbussen hinnehmen. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,84 Prozent auf 15002,33 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,07 Prozent auf 35 152,06 Punkte nach.

