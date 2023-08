Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA60800C1095 Mogo Inc. 11.08.2023 CA60800C2085 Mogo Inc. 14.08.2023 Tausch 3:1

US62526P2083 Mullen Automotive Inc. 11.08.2023 US62526P3073 Mullen Automotive Inc. 14.08.2023 Tausch 9:1

CA0160951012 Alianza Minerals Ltd. 11.08.2023 CA8280611010 Silver North Resources Ltd. 14.08.2023 Tausch 5:1

US44267D1072 Howard Hughes Corp. 11.08.2023 US44267T1025 Howard Hughes Corp. 14.08.2023 Tausch 1:1

