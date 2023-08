Der Dividenden-Klassiker steht einmal mehr unter Druck: acht Handelstage hintereinander mit einem niedrigeren Schlusskurs als am Vortag und gestern ein Kurs, der zumindest schwächer schloss als er im US-Handel eröffnet hatte - und mit 103,90 Dollar nur wenige Cent über dem Vortagesschluss lag. Eine längere Verlustserie gab es zuletzt im Februar 2022.Damals lag der Kurs zehn Tage hintereinander tiefer als am Vortag. Aber was ist diesmal eigentlich passiert? Immerhin war der Kurs doch Ende Juli nach ...

