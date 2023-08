DJ Aktien Schweiz schließen leichter - UBS legen kräftig zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Schwache Vorlagen von der Wall Street haben am Freitag den Schweizer Aktienmarkt belastet. Büßten die US-Börsen am Vortag erst im späten Geschäft das Gros ihrer Aufschläge ein, ging es am Berichtstag von Beginn an abwärts. Im Blick stand weiter die Geldpolitik der US-Notenbank. Hier belasteten unter anderem Aussagen der Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly, die es für verfrüht hält, einen Sieg über die Inflation zu verkünden: "Es gibt noch viel zu tun." Zudem sorgten die US-Erzeugerpreise für Verunsicherung, denn sie sind so stark gestiegen wie seit Januar nicht mehr.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 11.082 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 25,55 (zuvor: 17,19) Millionen Aktien.

Gegen den Trend verteuerte sich die Aktie der UBS um 4,4 Prozent. Die Bank hat alle notrechtlich beschlossenen Liquiditätshilfen im Zusammenhang mit der Übernahme von Credit Suisse zurückgezahlt. Der Garantievertrag im Umfang von 9 Milliarden Franken mit der Schweizer Regierung sei freiwillig aufgelöst worden, teilte die Bank mit. Auch das Liquiditätsdarlehen über bis zu 100 Milliarden Franken mit der Schweizerischen Nationalbank werde freiwillig beendet. UBS hatte die Zusagen im Zusammenhang mit der Übernahme des Wettbewerbers Credit Suisse erhalten, um die strauchelnde Bank retten zu können.

Versicherer gaben die Aufschläge des Vortags und noch mehr wieder ab. So verloren Zurich Insurance 2 Prozent und Swiss Re 2,7 Prozent. Die Anleger verkauften auch wegen einer Abstufung des Wettbewerbers Hannover Rück auf "Underperform" durch die Bank of America.

Luxusgüterwerte litten unter der Schwäche der Wirtschaft in China, einem wichtigen Markt. Am Vortag hatten sich die Aktien noch erholt. Richemont verloren 2,8 Prozent und Swatch 1,7 Prozent.

ABB lagen nach ihren kräftigen Vortagesverlusten nun 0,5 Prozent im Plus. Am Donnerstag war die Aktie von enttäuschenden Siemens-Zahlen abwärts gezogen worden.

