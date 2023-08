Die Finanzergebnisse von Varta waren wenig überraschend. Nach mehreren Gewinnwarnungen haben Anleger in den vergangenen Wochen darauf spekuliert, dass negative Nachrichten jetzt bekannt und hoffentlich der Vergangenheit angehören. Aus diesem Grund konnte die Aktie bereits seit Juni wieder an Wert gewinnen. Von einem Tiefstand am 1. Juni bei 13,82 Euro stieg sie bis zu einem Hoch am 25. Juli auf 23,18 Euro ...

