München - RB Leipzig hat den "Supercup" gegen die Bayern mit 3:0 gewonnen. Dabei traten der letzte Gewinner des DFB-Pokals und der amtierende Meister gegeneinander an.



Der Spanier Dani Olmo schoss mit einem Dreierpack die Leipziger zum ersten Titel der Saison, mit Treffern in der 3., 44. und 68. Minute. Die Bayern hatten durchaus auch einige Möglichkeiten und ihre dominanten Phasen, Pechvogel des Abends war aber Mathys Tel, der mehrere Großchancen vermasselte. Für ihn kam Bayerns neuer Rekordtransfer Harry Kane, der eine Stunde lang zuschauen musste und erst in der 64. Minute eingewechselt wurde, danach aber kaum Ballkontakte hatte.

