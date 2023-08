Unternehmen verpflichtet sich, den Wert für die Aktionäre zu maximieren, nachdem es mehrere unaufgeforderte Angebote erhalten hat

Die bisher eingegangenen Angebote bestätigen die Strategie von U. S. Steel und ihre erfolgreiche Umsetzung

Die United States Steel Corporation (NYSE: X) ("U. S. Steel") gab heute bekannt, dass ihr Vorstand beschlossen hat, mit Hilfe von externen Finanz- und Rechtsberatern einen formellen Prüfungsprozess einzuleiten, um strategische Alternativen für das Unternehmen zu bewerten. Der Vorstand und das Managementteam sind verpflichtet, im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre und seiner Stakeholder zu handeln. U. S. Steel hat erhebliche Fortschritte bei der Umwandlung des Unternehmens in einen kundenorientierten, weltweit wettbewerbsfähigen Best for All-Stahlhersteller gemacht, indem es weiterhin in strategischen Märkten gewinnt, die Kostenkurve nach unten und die Talentkurve nach oben verschiebt.

"Der Vorstand und das Managementteam von U. S. Steel sind bestrebt, den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren, und zu diesem Zweck haben wir eine umfassende und gründliche Prüfung strategischer Alternativen eingeleitet", sagte David B. Burritt, President, Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstands von U. S. Steel. "Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem das Unternehmen mehrere unaufgeforderte Angebote erhalten hatte, die vom Erwerb bestimmter Produktionsanlagen bis zur Übernahme des gesamten Unternehmens reichten. Der Vorstand geht bei der Prüfung dieser Vorschläge mit Bedacht vor und holt unter anderem weitere Informationen ein, um die Angebote zu bewerten, die noch vorläufig sind und einer laufenden Due-Diligence-Prüfung unterzogen werden."

Burritt fuhr fort: "U. S. Steel hat sich auf eine strategische Reise begeben und eine überzeugende Transformation durchgeführt, indem wir erstklassige EAF-Stahlerzeugungs- und Veredelungskapazitäten aufgebaut und gleichzeitig unseren Kohlenstoff-Fußabdruck reduziert haben. Unsere Bilanz ist stärker als je zuvor, und wir erzielen einen stabilen Cashflow, wobei wir den direkten Rückfluss an die Aktionäre in den Vordergrund stellen. Das mit den bisher eingegangenen unaufgeforderten Angeboten bekundete Interesse ist eine Bestätigung für die Strategie und die erfolgreiche Arbeit von U. S. Steel. Während der Vorstand die bereits eingegangenen und die noch zu erwartenden Angebote prüft, konzentriert sich unser gesamtes Team weiterhin auf die sichere und verantwortungsvolle Durchführung aller unserer Tätigkeiten und die Weiterentwicklung unserer Best for All-Strategie, während wir weiterhin für alle Stakeholder etwas leisten."

Es gibt keine Frist oder einen endgültigen Zeitplan für den Abschluss des Prozesses zur Prüfung strategischer Alternativen, und es kann nicht garantiert werden, dass dieser Prozess dazu führt, dass das Unternehmen eine Transaktion oder ein anderes strategisches Ergebnis anstrebt. U. S. Steel beabsichtigt nicht, weitere öffentliche Kommentare zur Prüfung strategischer Alternativen abzugeben, bis diese abgeschlossen ist oder das Unternehmen feststellt, dass eine Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist oder anderweitig als angemessen erachtet wird.

Berater

Barclays Capital Inc. und Goldman Sachs Co. LLC fungieren als Finanzberater für U. S. Steel. Milbank LLP und Wachtell, Lipton, Rosen Katz sind als Rechtsberater tätig.

Die 1901 gegründete United States Steel Corporation ist ein führender Stahlhersteller. Die kundenorientierte Best for All®-Strategie des Unternehmens, bei der die Sicherheit stets im Vordergrund steht, fördert eine sichere und nachhaltige Zukunft für U.S. Steel und seine Stakeholder. Mit einer erneuerten Betonung auf Innovation bedient U. S. Steel die Automobil-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Energie-, Container- und Verpackungsindustrie mit Stahlprodukten mit hohem Mehrwert, wie z. B. dem von U. S. Steel entwickelten hochfesten Stahl XG3®. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine wettbewerbsfähige Eisenerzproduktion und eine jährliche Rohstahlkapazität von 22,4 Millionen Nettotonnen. U. S. Steel hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, und verfügt über Betriebe von Weltrang in den Vereinigten Staaten und in Mitteleuropa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ussteel.com.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält Informationen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung darstellen können. Wir gehen davon aus, dass die zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Abschnitten abgedeckt sind. Im Allgemeinen haben wir solche zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung der Worte "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "prognostizieren", "anstreben", "sollten", "planen", "Ziel", "zukünftig", "werden", "können" und ähnliche Ausdrücke oder durch die Verwendung zukünftiger Daten gekennzeichnet. Das Fehlen dieser Worte oder ähnlicher Ausdrücke bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsorientiert ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es ist möglich, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Entwicklungen des Unternehmens von den erwarteten Ergebnissen, Entwicklungen und der Finanzlage, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind, abweichen, möglicherweise sogar erheblich. Das Management ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Abgabe angemessen sind. Es ist jedoch Vorsicht geboten, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Unser Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den historischen Erfahrungen unseres Unternehmens und unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Frage, ob die Ziele des Prozesses zur Prüfung strategischer Alternativen erreicht werden, die Bedingungen, die Struktur, die Vorteile und die Kosten einer strategischen Transaktion, der Zeitpunkt einer Transaktion und die Frage, ob eine Transaktion überhaupt durchgeführt wird; das Risiko, dass die Prüfung strategischer Alternativen und ihre Ankündigung negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben könnte, Kunden zu binden, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Aktionären und anderen Geschäftsbeziehungen zu pflegen, sowie auf die Betriebsergebnisse und das Geschäft im Allgemeinen; das Risiko, dass die Prüfung strategischer Alternativen die Aufmerksamkeit und die Zeit des Managements des Unternehmens ablenken könnte; das Risiko unerwarteter Kosten oder Ausgaben, die sich aus der Prüfung ergeben; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Prüfung; und die Risiken und Ungewissheiten, die in "Punkt 1A. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, beschrieben werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

