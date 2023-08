Am 19. und 20. September ist Düsseldorf wieder der Nabel der Obst- und Gemüsewelt. Der 14. DOGK (Deutsche Obst & Gemüse Kongress) öffnet seine Tore. Der Startschuss fällt schon am Nachmittag mit einem Besuch im nagelneuen Globus-Markt in Wesel. Am Abend steht das traditionelle Get-together auf dem Plan. Das überaus beliebte Get-together am Vorabend des DOGK...

