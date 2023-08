Chinas Kirschproduktion wird in dem Wirtschaftsjahr 2023/24 aufgrund einer Erholung der Produktion in den Provinzen Shandong, Sichuan und Liaoning voraussichtlich um 12 Prozent, auf 760.000 Tonnen steigen. Auch die Kirschimporte werden der Vorhersage des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zufolge zunehmen, was auf die starke Nachfrage außerhalb der Saison und ein verbessertes Angebot in...

