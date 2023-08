Teilen: Der UoM-Verbrauchervertrauensindex ist im August leicht gesunken - Der US Dollar Index hält sich mit leichten Tagesgewinnen über 102,60 - Das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich im August leicht abgeschwächt. Der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan (UoM) sank von 71,6 im Juli auf 71,2. Dieser Wert lag besser als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...