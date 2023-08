Am Montagmorgen stand auch der japanische Yen zeitweise etwas unter Druck. Dabei erreichte der Kurs der japanischen Währung den tiefsten Stand seit vergangenen November.Frankfurt - Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas gesunken und hat damit an die leichten Verluste vom Freitag angeknüpft. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0933 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Das Euro/Franken-Paar pendelt auch zum Wochenstart weiterhin in einer engen Spanne um die 0,96er Marke. Aktuell bewegt es sich mit 0,9597...

Den vollständigen Artikel lesen ...