Der Kampf um eine US-Stahlikone beginnt. Am späten Sonntag wurde bekannt, dass Cleveland-Cliffs ein Angebot für US Steel in Höhe von rund 7,25 Mrd. US-Dollar vorgelegt hat. Tesla gerät in China weiter unter Druck. Der Absatzeinbruch im Juli zwingt zu weiteren Preissenkungen. Nagarro enttäuscht die Aktionäre erneut. Nach der Warnung im Mai folgte nun die nächste Umsatz- und Gewinnwarnung.Die asiatischen Aktienmärkte starten die Woche mit deutlichen Verlusten. Am Montagmorgen bewegen sich alle Benchmarks in der Region im Minus und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...