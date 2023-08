Das bringen die Quartalszahlen am Montag, dem 14. August, von TAG Immobilien, Talanx & Co. TAG Immobilien macht im ersten Halbjahr Verlust - Jahresziele bleiben TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr einen Verlust gemacht. Unter dem Strich fiel wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Minus von 304,7 Millionen Euro an, wie der MDax-Konzern am Montag in Düsseldorf mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte TAG Immobilien noch einen Gewinn von 301,8 ...

