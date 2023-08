Wenn Ihre Produkte individuell angepasst werden können oder in verschiedenen Optionen und Versionen angeboten werden, können Sie eine "Preiswert-teuer-teurer"-Strategie anwenden und drei (oder mehr) Versionen Ihrer Produkte anbieten.Warschau - Inflation, steigende Erzeugerpreise und ständig steigende Kosten für fast alle Produkte und Dienstleistungen - so sieht es heute in den meisten Ländern aus, auch in Polen. Wie können Sie als E-Tailer mit dieser Situation umgehen? Wie kann man auf die ständig steigenden Preise reagieren? In diesem Beitrag erörtern wir fünf Strategien, die Ihnen helfen werden, Ihr derzeitiges Einkommen zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...