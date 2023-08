Die EGIS aus Bayern hat im hohen Norden einen 3,5 MW starken Solarpark mit Speicher in Betrieb genommen. Im Sinne der Bürgerenergie können sich die Anwohner daran beteiligen. Die Energiegenossenschaft EGIS hat im Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein einen Solarpark mit Speicher in Betrieb genommen. Das teilten die Energiegenossen aus dem bayrischen Neuötting mit. Die Erneuerbare-Energien-Anlage östlich der Gemeinde Lehe umfasse knapp 8.000 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 3,5 Megawattpeak. ...

