Die Talanx-Aktie (WKN: TLX100) stieg Ende letzter Woche auf ein neues Allzeithoch. Seit Jahresbeginn ist der Titel des Versicherungskonzerns mit über 30% im Plus. Auch die Dreijahresperformance kann sich mit einem Kursgewinn von ca. +85% sehen lassen. Was steckt hinter dem Erfolg der Talanx-Aktie? Talanx vorgestellt Talanx mit Sitz in Hannover ist gemessen an den Bruttoprämien der drittgrößte deutsche Versicherungskonzern und einer der größten Versicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...