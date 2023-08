DJ PTA-Adhoc: AVENTA AG: Aufsichtsrat genehmigt Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Graz (pta/14.08.2023/12:24) - Der Vorstand der AVENTA AG (ISIN: AT0000A2KLN5) hat am 28.07.2023 beschlossen eine Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des in der Hauptversammlung vom 16.03.2021 eingeräumten genehmigten Kapitals durchzuführen. Dabei werden 4.800.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben und das Grundkapital dadurch von derzeit 40.000.000 Euro um 4.800.000 Euro auf 44.800.000 Euro erhöht. Der festgelegte Ausgabepreis wird bei 1,25 Euro je neuer Aktie liegen. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Zum Bezugsrechtsauschluss hat der Vorstand einen gesonderten Bericht gemäß § 171 Abs 1 iVm § 153 Abs 4 AktG erstattet, der auf der Website der Gesellschaft am 28.07.2023 veröffentlicht wurde.

Nach Ende der Auflagefrist gem. § 171 Abs 1 AktG hat der Aufsichtsrat dem Vorstand die Zustimmung zur Durchführung der Kapitalerhöhung gemäß den vorgelegten Bedingungen erteilt.

Der Vorstand wird in den kommenden Wochen die Kapitalerhöhung mit dem strategischen Investor Alta Invest GmbH durchführen.

(Ende)

Aussender: AVENTA AG Adresse: Robert-Viertl-Straße 2/1/4, 8055 Graz Land: Österreich Ansprechpartner: Kamil Kowalewski Tel.: +43 5 77177 E-Mail: kamil.kowalewski@aventa.at Website: www.aventa.at

ISIN(s): AT0000A2KLN5 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2023 06:24 ET (10:24 GMT)