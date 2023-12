Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Aventa: "Wir sind bodenständig, in der bürgerlichen Mitte."Keine Ausflüge in das obere oder untere Segment Keine "angenehme Situation" in der gesamten Immobilienbranche. Ein kleiner Lichtblick sind mögliche Zinssenkungen im nächsten Jahr. Aventa aber möchte wachsen - auch dank einer Kapitalerhöhung, Alta Invest steigt mit 6 Mio. ein. Aventa möchte sich nicht verstecken, muss auch keine Löcher stopfen. "Wir sind bodenständig, in der bürgerlichen Mitte", so Kamil Kowalewski. Der Head of Markets verspricht: "Keine Ausflüge in das ober oder untere Segment." Der Halbjahresüberschuss des Unternehmens halbiert sich von 193.000 auf 96.000. Unter dem Strich ...

