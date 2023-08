Auch wenn es aktuell keine einfache Zeiten für die Chemie-Branche sind, ist gerade richtig Musik im Sektor. Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) will den deutschen Kunststoffkonzern Covestro schlucken. 60 Euro je (Covestro-)Aktie stehen im Raum. Eine finale Entscheidung ist indes noch nicht gefallen. Lesen Sie neue spannende Details. Im Übernahmepoker um den Kunststoffkonzern Covestro will der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) laut Insidern möglicherweise noch tiefer in die Tasche ...

