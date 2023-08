Im Juli 2023 sind über 2,9 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 16% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.Zürich - Im Juli 2023 sind über 2,9 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 16% gegenüber derselben Periode des Vorjahres. Gegenüber Juli 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 93%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Juli 2023 bei 2'12 Millionen. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27%, was 787'370 Passagieren entspricht.

