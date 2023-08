DJ Aktien Schweiz schaffen etwas festeren Schluss - UBS weiter gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem richtungslosen Handel hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag etwas fester geschlossen. Die Umsätze waren gering und die eidgenössische Börse bewegte sich in einer engen Tagesspanne. Trotz der Miniaufschläge war von Kauflaune nichts zu spüren, was laut Händlern auch keine Überraschung darstellte. Denn in China bahnt sich eine ausgewachsene Immobilienkrise an, weil immer mehr Immobilienfinanzierer in Schieflage geraten. Dazu setzte sich in den USA die Erkenntnis durch, dass die Zinsen längere Zeit hoch bleiben dürften. Gemäß einer Bloomberg-Umfrage rechnen Marktteilnehmer auch in der Schweiz mit steigenden und dann mit auf diesem Niveau verharrenden Leitzinsen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.110 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenübe. Umgesetzt wurden 16,03 (zuvor: 25,57) Millionen Aktien. UBS (+1,9%) bauten die jüngsten Aufschläge im Fahrwasser der gekündigten Garantien im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse weiter aus - trotz juristischen Ungemachs. Denn hunderte Kleinaktionäre wollen Klage gegen die vor zwei Monaten vollzogene Übernahme der Krisenbank Credit Suisse durch die UBS einreichen. Hinter der Klage vereinten sich fast 1.000 Anleger, sagte Arik Röschke vom Schweizerischen Anlegerschutzverein (SASV) der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte einen Artikel der "Financial Times". Ziel ist eine Entschädigung massiver Verluste infolge der Credit-Suisse-Übernahme.

Vor dem anstehenden Geschäftsausweis zogen Alcon um 0,9 Prozent an, Anleger hätten hier Vorschusslorbeeren verteilt, hieß es. Mit einmal mehr schwachen Daten aus China verloren Richemont und Swatch 0,7 bzw. 0,6 Prozent. Für beide Luxusgüterkonzerne stellt China einen ganz wichtigen Absatzmarkt. Zurich Insurance (+0,1%) übernimmt über eine Tochter in den USA die Cyber-Spionageabwehrgesellschaft SpearTip.

