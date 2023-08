Am Ende bedeuteten 4330,23 Punkte einen Aufschlag von 0,21 Prozent für den EuroStoxx50.Paris / London - Nach deutlichen Verlusten am Freitag haben die wichtigsten europäischen Börsen am Montag einen robusteren Wochenauftakt erlebt. In der Gemengelage von China-Sorgen und einem zögerlichen Handel an der Wall Street musste der EuroStoxx50 zwar um die Gewinnschwelle kämpfen. Am Ende bedeuteten 4330,23 Punkte aber einen Aufschlag von 0,21 Prozent. Der französische Cac 40 schaffte es mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...