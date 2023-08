Die TUI-Aktie konnte zuletzt nicht so recht überzeugen. Schon seit dem Frühjahr schwanken die Kurse zwischen 6 und 7 Euro hin und her, ohne dass den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch gelungen wäre. Selbst die guten Aussichten für das wichtige Sommergeschäft konnten daran bisher nichts ändern. Das Unternehmen lässt sich davon nicht beirren und strebt für die Zukunft Wachstum an. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren.Anzeige:In der vergangenen Woche nannte Konzernchef Sebastian Ebel seine langfristigen Ziele für ...

