Teilen: Die Bank of Japan (BoJ) hat am frühen Montag in Asien unbegrenzt japanische Staatsanleihen (JGBs) mit einer Restlaufzeit von 5-10 Jahren zu einem festen Zinssatz angeboten. Auf diese Weise dämpft die japanische Zentralbank die Renditen der wichtigsten JGBs, um den Kurs des japanischen Yen (JPY) zu stabilisieren. Als Reaktion darauf verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...