Die jüngere Vergangenheit war an den Börsen mit so mancher Enttäuschung gespickt und noch immer machen sich große Sorgen breit. Doch die Optimisten sterben nicht aus und es gibt bei vielen Einzeltiteln auch Anzeichen dafür, dass die Kurse in Zukunft noch weiter steigen könnten. Vielleicht ist es gar nicht verkehrt, ab und zu auch darauf einen Blick zu werfen.BYD (CNE100000296) beispielsweise rutschte vor dem Wochenende unter die 30-Euro-Marke, um welche die Bullen zuvor wochenlang kämpften. Das ist erstmal kein besonders erfreuliches Signal und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...