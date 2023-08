Für den Laborausrüster Tecan gehören die Corona-Effekte nun zur Vergangenheit an.Männedorf - Für den Laborausrüster Tecan gehören die Corona-Effekte nun zur Vergangenheit an. In den ersten sechs Monaten 2023 hat das Unternehmen noch einmal die weggefallenen Einnahmen aus der Pandemie zu spüren bekommen. Für das Gesamtjahr geht Tecan dennoch von Wachstum aus. Den Umsatz für das erste Semester beziffert Tecan in einem Communiqué am Dienstag auf 541,5 Millionen Franken...

