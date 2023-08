The following instruments on XETRA do have their first trading 15.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.08.2023Aktien1 SE0019762147 RanLOS AB2 CA90043C1032 Turnium Technology Group Inc.3 SGXZ55111462 Vinfast Auto Ltd.4 AU0000291882 Abacus Group UTS5 US6085502085 Molecular Templates Inc.6 CA8465011044 Sparc AI Inc.Anleihen1 XS2667547876 Mercedes-Benz International Finance B.V.2 USU53914AA21 Light & Wonder Inc.3 US682680BN20 Oneok Inc. [New]4 US682680BL63 Oneok Inc. [New]5 US682680BK80 Oneok Inc. [New]6 US682680BJ18 Oneok Inc. [New]