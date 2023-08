Der Baukonzern Implenia beteiligt sich an einem Windenergieunternehmen. Dazu haben Implenia und Windworks Jelsa eine Investitions- sowie eine Aktionärsvereinbarung unterzeichnet.Glattpark - Der Baukonzern Implenia beteiligt sich an einem Windenergieunternehmen. Dazu haben Implenia und Windworks Jelsa eine Investitions- sowie eine Aktionärsvereinbarung unterzeichnet. Implenia und Norsea werden sich zu gleichen Teilen - jeweils zu 41 Prozent - an Windworks Jelsa beteiligen. Damit soll an der norwegischen Westküste eine hochmoderne Anlage für die Produktion und Montage...

