Die 14 Banken der Clientis-Gruppe haben in der ersten Jahreshälfte 2023 erneut mehr verdient. Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 4,5 Prozent auf 33,1 Millionen Franken.Bern - Die 14 Banken der Clientis-Gruppe haben in der ersten Jahreshälfte 2023 erneut mehr verdient. Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 4,5 Prozent auf 33,1 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung legte um 7,2 Prozent auf 39,5 Millionen Franken zu, wie die Bankengruppe am Dienstag mitteilte. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft - dem grössten Ertragspfeiler...

