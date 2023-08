Die Teuerung im Bereich der Alltagsgüter in der Schweiz ist im Juli leicht gesunken. Die sogenannt "gefühlte Inflation" hat sich damit in die gleiche Richtung wie die offizielle Inflation entwickelt.Zürich - Die Teuerung im Bereich der Alltagsgüter in der Schweiz ist im Juli leicht gesunken. Die sogenannt «gefühlte Inflation» hat sich damit in die gleiche Richtung wie die offizielle Inflation entwickelt. Die Preise für Schweizer Alltagsgüter legten laut dem am Dienstag veröffentlichten Comparis-Konsumentenpreisindex, der die Preisentwicklung von regelmässig konsumierten Gütern abbildet...

Den vollständigen Artikel lesen ...