Die United States Steel-Aktie (WKN: 529498) startete mit einem gewaltigen Kursfeuerwerk in die neue Börsenwoche. Am Montag sprangen die Papiere des US-amerikanischen Stahlherstellers um atemberaubende +37% nach oben. Was steckt hinter der außergewöhnlichen Kursbewegung der US Steel-Aktie? Unites States Steel vorgestellt Die United States Steel Corporation ist der größte integrierte Stahlkonzern der USA und rangiert nach Umsatz auf Platz 15 der Rangliste ...

