Der Übernahmekampf geht in die nächste Runde. Der staatliche Energieriese Adnoc, der sich gerne unabhängiger von fossilen Rohstoffen machen will, würde gerne in europäische Chemiefirmen investieren. Mit OMV ist man diesbezüglich bereits deutlich weiter. Beim Versuch, Covestro zu schlucken, war man bislang hingegen erfolglos - doch wie lange noch?

Den vollständigen Artikel lesen ...