Die Zürcher Laufschuhfirma hat ihren Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2023 fortgesetzt. Unter dem Strich ging der Reingewinn wegen Währungseffekten allerdings deutlich zurück.Zürich - Die Zürcher Laufschuhfirma On Running hat seinen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2023 fortgesetzt. Unter dem Strich ging der Reingewinn wegen Währungseffekten allerdings deutlich zurück. Für das Gesamtjahr zeigt sich der an der US-Börse kotierte Konzern zuversichtlich und erhöht erneut den Ausblick. Im zweiten Quartal steigerte On den Umsatz um 52 Prozent auf 444,3 Millionen Franken...

