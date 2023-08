Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Dienstag, den 15. August wissen müssen: Die Anleger bleiben am Dienstag nervös, da sie die neuesten Schlagzeilen und Daten aus China bewerten. Die ZEW-Stimmungsumfrage für Deutschland und die Eurozone wird auf dem europäischen Konjunkturkalender zu finden sein. In der zweiten Tageshälfte werden die US-Einzelhandelsumsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...