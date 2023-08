Der Bundesverband der Solarwirtschaft begrüßt das Solarpaket I, das das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen will. Er sieht aber auch Potenzial für Nachbesserungen im parlamentarischen Prozess. Der BSW (Bundesverband Solarwirtschaft e.V.) hat den am Mittwoch, den 16.8.2023, im Bundeskabinett zur Beschlussfassung anstehenden Gesetzesentwurf zum "Solarpaket 1" begrüßt. Er enthalte ein ganzes Bündel an Maßnahmen zum Abbau von Marktbarrieren. Zudem werde den Ausbau der Solartechnik an vielen Stellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...