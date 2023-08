DJ PTA-PVR: Panamax Aktiengesellschaft: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Frankfurt am Main (pta/15.08.2023/18:00) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Im Nachgang zu der von Herrn Edwin Deuber übersandten Konzernmeldung für Herrn Edwin Deuber, zugleich auch für die Fiduciaire ED Sarl sowie die Trimax Capital S.A (nachfolgend die Meldepflichtigen) vom 2. August 2023, wonach am 31. Juli 2023 die Schwelle von 10% der Stimmrechte an der Panamax AG im Sinne der §§ 33 ff. WpHG überschritten wurde und an diesem Tag 29,24% (544.761 Stimmrechte) beträgt, informieren die Meldepflichtigen im Folgenden über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel. 1.Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen.

2.Wir beabsichtigen nicht weitere Stimmrechte durch Erwerb oder sonstige Weise zu erlangen.

3.Wir streben eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat des Emittenten an. Darüber hinaus streben wir keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgangen des Emittenten an.

4.Wir streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an.

5.Die Mittel für den Erwerb der Aktien stammen aus Eigenmitteln.

(Ende)

Aussender: Panamax Aktiengesellschaft Adresse: Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Mathias Schmid Tel.: +49 69 247 43 57 70 E-Mail: info@panamax.ag Website: panamax.ag

ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2023 12:00 ET (16:00 GMT)