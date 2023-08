Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen deutlich nachgegeben. Der Leitindex SMI sank dabei erstmals seit rund einem Monat wieder unter die Marke von 11'000 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen deutlich nachgegeben. Der Leitindex SMI sank dabei erstmals seit rund einem Monat wieder unter die Marke von 11'000 Punkten. Belastet wurde die Stimmung von Sorgen um die chinesische Wirtschaft nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte. Investoren befürchten, dass sich die Flaute in...

Den vollständigen Artikel lesen ...