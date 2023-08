Die Laune der Anleger fiel zu Wochenbeginn nicht mehr ganz so schlecht aus und der DAX konnte sogar eine kleine Erholung für sich verbuchen. Dennoch fehlt es vielerorts an Zuversicht und man musste nicht lange suchen, um Einzeltitel zu finden, die im roten Bereich unterwegs waren. Es gibt auch weiterhin genügend Gründe, um sich Sorgen zu machen.Bei Tesla (US88160R1014) zeigten die Anleger sich nicht gerade erfreut darüber, dass der Konzern die Preise für seine E-Autos in China schon wieder nach unten korrigierte. Die Rabatte fallen einmal mehr kräftig ...

