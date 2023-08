Wer verpackungsarm einkaufen möchte, macht sich am besten auf den Weg in den Bio-Laden. In klassischen Supermärkten und Discountern sind unverpacktes Obst und Gemüse sowie Mehrweglösungen für Getränke und Frischwaren deutlich weniger verbreitet. Das ist das Resultat eines aktuellen Marktchecks der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Bildquelle: Shutterstock.com In...

