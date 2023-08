Die Obst- und Gemüseexporte in dem Jahr 2022 aus der EU an lateinamerikanische Länder beliefen sich auf insgesamt 359.280 Tonnen im Wert von 334 Millionen EUR, während die Importe dieser Erzeugnisse aus südamerikanischen Ländern in die EU 2022 eine Menge von 7,4 Millionen Tonnen im Wert von 7.464 Millionen EUR betrugen, so berichtet der spanische Verband FEPEX....

Den vollständigen Artikel lesen ...