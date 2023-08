Am NÖ Zwiebelmarkt rückt der Wechsel von Winter- auf Sommerzwiebel näher. Die verfügbaren Angebotsmengen an Winterzwiebeln sind mittlerweile schon überschaubar. Der Absatz läuft sowohl am Inlandsmarkt als auch im Export sommerlich ruhig. Bildquelle: Shutterstock.com Bei den Erzeugerpreisen gab es zuletzt keine Änderung. Für mittelfallende Zwiebel geputzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...