Wassermelone und hohe Temperaturen sind eine so essentielle Kombination, dass sie diese Frucht zu einer der "meteoropathischsten" Früchte in dem gesamten Obst- und Gemüsesektor macht. Ohne warmes Klima friert die Nachfrage ein, aber wenn das Quecksilber steigt, wie es in den letzten Jahren immer häufiger der Fall ist, steigen die gehandelten Mengen explosionsartig an....

Den vollständigen Artikel lesen ...