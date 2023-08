Sowohl der Gewinn als auch die verwalteten Vermögen legten deutlich zu, die Zinsmargen normalisierten sich. Am Ausblick hält die Bank fest.St. Gallen - Die St. Galler Kantonalbank blickt auf ein starkes erstes Halbjahr zurück. Sowohl der Gewinn als auch die verwalteten Vermögen legten deutlich zu, die Zinsmargen normalisierten sich. Am Ausblick hält die Bank fest. Der Geschäftserfolg als zentrales Mass für das operative Ergebnis stieg im Jahresvergleich um knapp 30 Prozent auf 138,9 Millionen Franken, wie die SGKB am Mittwoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...