Der SMI der Standardwerte notiert um 09.20 Uhr mit einem Plus von +0,01% praktisch unverändert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch wenig verändert. Negative Vorgaben aus den USA, wo unerwartet starke Detailhandelsumsätze die Zinssorgen frisch anheizten, drückten auf die Stimmung, heisst es am Markt. Die starke Verfassung der US-Konsumenten habe die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus gedämpft. Die Anleger seien verunsichert und verlören den Glauben...

