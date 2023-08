Bei der Liechtensteiner LGT hat sich das Gewinnwachstum in der ersten Jahreshälfte 2023 nach dem Sprung im Vorjahr wieder etwas abgeschwächt.Vaduz - Bei der Liechtensteiner LGT hat sich das Gewinnwachstum in der ersten Jahreshälfte 2023 nach dem Sprung im Vorjahr wieder etwas abgeschwächt. Die verwalteten Vermögen übersteigen per Ende Juni 2023 erstmals die Marke von 300 Milliarden Franken. Konkret steigerte die Bankengruppe, die im Besitz des Liechtensteiner Fürstenhauses ist, den Konzerngewinn um 3 Prozent auf 223,6 Millionen Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...