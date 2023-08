Mit Betonsteinen lassen sich PV-Anlagen auf Flachdächern so befestigen, dass ein Eingriff in die Dachhaut unnötig wird. So lassen sich die Module auch unterschiedlich ausrichten, sagt Anbieter Greenakku. Mit einer Unterkonstruktion aus Stein lässt sich bei der Installation einer PV-Anlage die Dachhaut weitgehend schonen. Solche in Form des Buchstabens L Aufständerungen bietet das PV-Unternehmen GreenAkku an. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um Sockel aus Sichtbeton des deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...